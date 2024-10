Transfert de migrants hors de l'UE: une piste inflammable au menu des ministres européens

A ce stade, ces "hubs" figurent simplement parmi les "solutions innovantes" que les ministres de l'Union sont invités à explorer jeudi lors d'un déjeuner de travail consacré au "retour des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d'asile rejetés".

Au moins pour en étudier la "faisabilité", dans le respect du "droit international et européen", selon un document préparatoire.

L'immigration sera plus largement à l'ordre du jour du sommet des 17 et 18 octobre à Bruxelles, où les chefs d'Etat et de gouvernement doivent notamment aborder le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'UE et l'accélération des retours.