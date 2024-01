Transition électrique : l'équipementier Bosch veut supprimer 1.200 emplois supplémentaires

Ces suppressions de poste devant s'étaler jusqu'en 2026 et dont 950 concernent des sites en Allemagne, visent une division de logiciels intégrés aux véhicules, indispensables à la construction des véhicules plus autonomes, a indiqué jeudi le groupe allemand à l'AFP.

Le plan touchera les domaines du développement, de la vente et de l'administration et doit être discuté avec les représentants du personnel, a expliqué Bosch.

En décembre, le groupe de Stuttgart avait déjà annoncé vouloir supprimer jusqu'à 1.500 emplois sur deux sites allemands fabricant des transmissions.

"La faiblesse de l'économie et l'inflation élevée, causée par les coûts de l'énergie et des matières premières, ralentissent actuellement la transition (technologique) et augmentent en même temps les dépenses nécessaires", a déclaré Bosch.