Transport maritime: Maersk et Hapag-Lloyd s'allient

Cette collaboration, effective en février 2025, "comprendra une flotte d'environ 290 navires avec une capacité combinée de 3,4 millions de containers (TEU)", a indiqué dans un communiqué Maersk, qui déploiera 60% de cette flotte et Hapag-Lloyd 40%.

"Nous offrirons à nos clients un réseau maritime flexible qui va améliorer la fiabilité du secteur. Cela renforcera notre offre de logistique intégrée et répondra aux besoins de nos clients", a affirmé le PDG de Maersk, Vincent Clerc, cité dans le communiqué.

Conséquence de ce nouvel accord, Hapag-Lloyd quittera en janvier 2025 l'alliance THE Alliance, qu'il avait formé en 2016 avec des armateurs asiatiques. Maersk et le numéro 1 des transporteurs maritimes MSC avaient annoncé il y a un an que leur partenariat, l'alliance 2M, cesserait en janvier 2025 également.

Avec les tensions en mer Rouge, où transite 12% du trafic maritime mondial, le commerce maritime international est à la peine en ce début d'année 2024.