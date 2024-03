Travaux de Verlaine à Transinne sur la E411/A4: des conditions de circulation modifiées

Le chantier de réfection sur la E411/A4 entre Verlaine et Transinne entre dans sa deuxième phase, indique la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures (Sofico) dans un communiqué mercredi. Les travaux, qui débuteront samedi, se concentreront sur les voies de Verlaine à Libramont-Chevigny. Les conditions de circulation seront modifiées dans les deux sens.

C'est entre les échangeurs n°26 "Verlaine" et n°25 "Libramont-Chevigny" que le chantier se concentrera du mercredi 3 au mardi 30 avril. La circulation se fera sur une voie dans chaque sens. La vitesse sera limitée à 70 km/h. "En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg", a précisé Sofico. La bretelle d'accès à l'E411/A4 de l'échangeur n°26 sera fermée à la circulation, l'aire autoroutière de Recogne ne sera pas accessible, tout comme la bretelle de sortie de l'échangeur n°25 Libramont-Chevigny en direction de la N89. En direction du Luxembourg, les usagers circuleront sur la voie de droite.

La première phase des travaux de réhabilitation des voies de l'E411/A4 entre Verlaine et Transinne avait débuté le 16 août dernier. Concentrés sur près de 19 km en direction de Namur, entre les échangeurs n°25 "Libramont-Chevigny" et n°24 "Transinne", ils ont pris fin en octobre 2023.

Au total, ce chantier représente un budget de près de 6 millions d'euros, financé par la Sofico. Il est réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d'œuvre, et la société Socogetra. L'exécution des travaux a été prévue en deux phases afin de limiter les nuisances et l'impact sur le trafic.