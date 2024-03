Traversée de la Manche: décès d'une fillette dans le naufrage de son embarcation

"Plusieurs gardes à vue sont en cours", a annoncé le parquet de Dunkerque à l'AFP qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire", "blessures involontaires", "association de malfaiteurs" et "aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée avec mise en danger d'autrui".

Quatre jours après une tentative de traversée de la Manche qui a fait un mort et deux disparus, une fillette de sept ans s'est noyée dimanche à Watten (Nord) dans le canal de l'Aa, qui se jette dans la mer du Nord, alors qu'elle se trouvait sur une petite embarcation.

Seize migrants, dont dix enfants âgés de sept à 13 ans, étaient à bord de l'embarcation, selon le parquet. Celle-ci "n'était pas dimensionnée pour supporter autant de personnes", a affirmé la préfecture du Nord dans un communiqué.

Celle-ci a chaviré à une trentaine de kilomètres de la côte, "peu de temps après la montée de ces personnes", a-t-elle ajouté, précisant à l'AFP que tous les passagers étaient tombés à l'eau.

Ce naufrage si éloigné des côtes pourrait s'expliquer par le fait que les migrants partent aujourd'hui de plus loin dans les terres, afin de contourner la surveillance et cheminer vers les plages à l'abri des regards.