Traversée de la Manche: une fillette de sept ans meurt dans le naufrage d'une embarcation

Alertés par un promeneur, "gendarmes et pompiers se sont immédiatement transportés sur les lieux".

Dix personnes au total ont été transportées à l'hôpital. Cinq autres --deux hommes et trois enfants-- ont été accueillis dans une salle mise à disposition par la mairie de Watten.

A bord de cette petite embarcation, "vraisemblablement volée", selon la préfecture, "se trouvaient également un couple, deux hommes et six jeunes enfants", dont les "jours ne sont pas en danger".

- Douze décès en 2023 -

Mercredi, un Turc de 22 ans, tombé de son embarcation au large de Calais pour une raison encore indéterminée, est décédé et deux autres migrants ont disparu.

Un ressortissant érythréen a été mis en examen et incarcéré samedi dans ce dossier, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer. Né en 1996, il est poursuivi pour "homicide involontaire" et "aide à l'entrée au séjour irrégulier", avec les circonstances aggravantes de bande organisée et d'exposition à un risque immédiat de mort, a indiqué cette source.

Trois ressortissants érythréens avaient été placés en garde à vue après le drame, mais deux ont été relâchés sans poursuite, a affirmé le parquet.

Dans la nuit du 13 au 14 janvier, cinq migrants, dont un adolescent syrien de 14 ans, étaient morts à Wimereux (Pas-de-Calais) alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation déjà en mer dans une eau autour de 9 degrés, pour gagner l'Angleterre.

Douze migrants ont perdu la vie en 2023 en tentant de traverser la Manche, selon la Prémar.

En 2023, 29.437 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, contre 45.774 en 2022, année record, selon des chiffres du ministère britannique de l'Intérieur.

Environ 20% sont originaires d'Afghanistan. Viennent ensuite les Iraniens, les Turcs, les Érythréens et les Irakiens.

Un des réseaux de passeurs les "plus importants" organisant ces traversées de la Manche par bateaux a été démantelé le 21 février dans une vaste opération internationale.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées en Allemagne dans ce coup de filet ayant impliqué les autorités françaises, belges et allemandes, coordonné par Europol et Eurojust.