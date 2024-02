Trente-et-une arrestations lors d'une opération contre l'importation de cocaïne en Europe

Trente-et-une personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération visant l'importation de cocaïne en Europe, a indiqué vendredi l'agence européenne de coopération policière Europol. Les forces de l'ordre ont également saisi plus de trois tonnes de stupéfiants.

Les suspects ont tous été interpellés en Espagne et en Équateur. Ce coup de filet visait particulièrement à mettre la main sur deux dirigeants présumés: un Italien aux racines argentines qui réside à Marbella et un Albanais résidant en Équateur. Tous deux ont été interpellés. Le premier s'était entendu avec des fournisseurs colombiens pour se faire livrer chaque mois quatre tonnes de cocaïne en Équateur. Sous le couvert de sociétés d'exportation de fruits, le second organisait le transport de la drogue depuis la Colombie vers l'Équateur, à destination de l'Union européenne.

Pour blanchir l'argent du trafic, l'Italien investissait dans des commerces, bars, restaurants et salles de sport en Espagne. Ses principaux associés s'occupaient de la distribution dans toute l'Europe, grâce notamment à des liens étroits dans les Balkans, a précisé Europol dans un communiqué.