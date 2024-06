Trois ans avec sursis probatoire requis pour fraude sociale et blanchiment d'argent

L'auditorat du travail a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Marche, trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 240.000 euros d'amende à l'encontre d'un ancien entrepreneur de Bastogne pour fraude sociale et blanchiment d'argent. Le prévenu aurait éludé pour près de 700.000 euros de charges sociales en deux ans et demi.