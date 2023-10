Trop de haine et de désinformation, l'Agence allemande contre la discrimination quitte X

L'Agence allemande contre la discrimination quitte le réseau social X (ex-Twitter), sous le feu des critiques avec l'éclatement du conflit en Israël, en raison de l'augmentation "massive" des commentaires haineux et de la désinformation, dont elle tient son patron Elon Musk pour responsable.

"X n'est plus un environnement acceptable pour le profil d'un organisme public", explique mercredi cette agence gouvernementale chargée de lutter contre les discriminations, dans une ultime publication sur ce réseau social, de plus en plus contesté.

L'agence dit prendre cette décision "en raison de l'énorme augmentation de la haine envers les transgenres et queer, du racisme, de la misogynie, de l'antisémitisme et d'autres contenus haineux", et vise nommément Elon Musk.