A Turin, le G7 proche d'un accord sur la fin des centrales à charbon

L'Italie, qui préside le G7 cette année, accueille jusqu'à mardi à Turin (nord) la première grande réunion politique sur le climat depuis la COP28 en décembre à Dubaï, où le monde s'est engagé à renoncer progressivement au charbon, au gaz et au pétrole.

Les ministres du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement des pays du G7, réunis lundi en Italie, sont proches d'un accord sur la fermeture de leurs centrales à charbon "au cours de la première moitié des années 2030", l'ONU les appelant à "montrer la voie" avec des "actions plus ambitieuses".

Le charbon est l'énergie fossile la plus polluante et les militants de l'environnement ont exhorté le G7 — qui comprend l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis — à montrer l'exemple.

La dernière ébauche du communiqué final du G7 appelle à "éliminer progressivement la production actuelle d'électricité au charbon sans captage de carbone dans nos systèmes énergétiques au cours de la première moitié des années 2030 ou dans un calendrier compatible avec le maintien d'une limite d'augmentation de la température à 1,5°C, conformément aux trajectoires de zéro émission nette", selon une source européenne.

Un calendrier précis serait salué comme un pas important. Certains pays comme la France militent pour que le G7 abandonne le charbon d'ici 2030, mais le Japon en particulier, dont un tiers de l'électricité provient du charbon, est réticent à fixer une date-butoir.