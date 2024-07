UE: feu vert sous conditions à l'entrée de Lufthansa au capital d'ITA

L'Etat italien et Lufthansa avaient signé en mai 2023 un accord permettant au géant allemand, premier transporteur aérien européen, d'acquérir une participation de 41% dans la compagnie publique née des cendres d'Alitalia, avec l'option de monter à 100% à moyen terme.

Mais la Commission européenne avait ouvert en janvier une "enquête approfondie" sur l'opération, s'alarmant d'une possible réduction de concurrence sur plusieurs liaisons court-courrier et long-courrier à destination et au départ de l'Italie.

Or, Lufthansa et le gouvernement italien - qui restera au moins dans l'immédiat l'actionnaire majoritaire - "ont présenté un ensemble de mesures correctives (...) répondant pleinement aux problèmes de concurrence identifiés", a indiqué l'exécutif européen, approuvant donc l'acquisition pour peu que ces engagements soient tenus.

Les réserves de Bruxelles concernaient en particulier des liaisons entre l'Italie et des pays d'Europe centrale sur lesquelles il y aurait trop peu de concurrence.