UE: la Commission lance un appel pour composer son "alliance des médicaments critiques"

En octobre, la Commission a donc présenté un plan d'action visant à "mieux prévenir et atténuer les pénuries critiques" de médicaments dans l'UE, à court et à long terme. L'idée est de se concentrer sur les chaînes d'approvisionnement des médicaments jugés "les plus critiques", auxquels l'Europe devrait pouvoir avoir accès en suffisance à tout moment. Une liste en ce sens a été composée en décembre par l'Agence européenne des médicaments, reprenant plus de 200 substances actives.

L'an dernier, plusieurs pays européens dont la Belgique ont connu des pénuries d'antibiotiques ou de certains antidouleurs. La Belgique, via son ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, était d'ailleurs demandeuse de davantage de coopération et coordination européennes, en cette matière qui reste essentiellement réglée au niveau national.

Via son Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, HERA, la Commission va aujourd'hui un pas plus loin dans l'un des axes de son plan. Un appel à manifestation d'intérêt est lancé, destiné aussi bien aux autorités qu'aux entreprises, partenaires sociaux, professionnels de la santé et autres. L'alliance sera un organe consultatif, qui devrait émettre des recommandations après avoir tenté d'identifier les défis les plus urgents, les priorités d'action et pistes de solution. Elle devrait être active dès le printemps, pour de premières recommandations attendues à l'automne, selon la Commission.