UE: tentative d'accord sur la difficile réforme du système migratoire

Alors que le début de la séance de discussions lundi a coïncidé avec la Journée internationales des migrants, la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a estimé qu'un accord permettrait "une immigration plus sûre et mieux gérée, ce qui est dans l'intérêt de tous".

Mais une cinquantaine d'ONG, dont Amnesty International, Oxfam, Caritas et Save the Children ont écrit une lettre ouverte aux négociateurs pour les alerter sur le "risque majeur" de voir ce "Pacte sur la migration et l'asile" aboutir à "un système non fonctionnel, coûteux et cruel".