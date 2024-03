UE: Ursula von der Leyen intronisée par les conservateurs pour un second mandat

Partager:

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reçu jeudi l'aval de sa famille politique conservatrice réunie à Bucarest, nouvelle étape sur sa route vers un second mandat. La campagne est lancée: le Congrès du Parti populaire européen (PPE) - eurodéputés, patrons de partis et pas moins de 12 chefs d'Etat ou de gouvernement de l'UE - a officiellement entériné la candidature de l'Allemande de 65 ans.

Après un mandat secoué par les turbulences, du Covid-19 à la guerre en Ukraine, l'ex-ministre de la Défense veut rester le visage de l'UE jusqu'en 2029. "Nous avons 90 jours avant les élections", a-t-elle lancé à la tribune, remerciant l'assistance pour sa "confiance" et son large "soutien" (400 voix pour, 89 contre). "Maintenant il est temps d'aller sur le terrain et de conquérir les coeurs et les esprits!" Son compatriote Manfred Weber, le président du groupe PPE au Parlement, avait auparavant salué "une dirigeante solide". Avec elle aux commandes, l'Europe est "entre de bonnes mains".

- 'Image positive' - Première force politique du Parlement, le PPE fait figure de favori des élections européennes prévues du 6 au 9 juin. "Notre Europe pacifique et unie est défiée comme jamais. Par les populistes, les nationalistes, les démagogues. Qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche", a averti la candidate. "Leur but est le même: piétiner nos valeurs et détruire notre Europe. Et nous, le PPE, ne laisserons jamais cela se produire".