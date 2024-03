Ukraine: au moins 14 morts dans une des plus meutrières attaques russes à Odessa

"Une attaque de missile russe a fait 14 morts, dont des habitants, un ambulancier et un secouriste", a indiqué le gouverneur régional, Oleg Kiper sur Telegram.

Au moins 14 personnes ont été tuées et près d'une cinquantaine de blessées vendredi dans une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, grande ville portuaire du sud de l'Ukraine déjà visée deux fois ces derniers jours.

La frappe de missiles, en pleine journée, a fait 46 blessés, dont sept employés des services d'urgence, a-t-il ajouté. Des bâtiments résidentiels et des véhicules ont été touchés, selon le parquet ukrainien.

La mairie a décreté une journée de deuil samedi à la suite de cette attaque, une des plus meurtrières sur sur Odessa depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans.

Un premier tir de missile russe sur la ville ayant endommagé des infrastructures civiles et provoqué un incendie, des secouristes sont arrivés sur le site et ont commencé à "éteindre le feu, déblayer les décombres et rechercher des victimes" lorsque "l'ennemi a lancé une autre attaque de missiles", a indiqué le service des situations d'urgence.

Sur des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens, on peut voir des secouristes blessés, le visage maculé et les vêtements lacérés, aidés par leurs collègues.

- Trois frappes depuis mars -