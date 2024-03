Ukraine : au moins 20 morts dans l'une des attaques russes les plus meurtrières à Odessa

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une "attaque absolument ignoble" effectuée à l'aide de deux missiles, dont le deuxième a frappé "au moment où les sauveteurs et les médecins arrivaient sur le site de l'attaque".

Au moins 20 personnes ont été tuées et 70 blessées vendredi dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, une grande ville portuaire du sud de l'Ukraine déjà visée deux fois ces derniers jours.

La mairie a décrété une journée de deuil samedi à la suite de cette attaque, l'une des plus meurtrières sur Odessa depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans.

"Des habitants, un ambulancier et un secouriste", figurent parmi les personnes tuées, avait peu auparavant déclaré le gouverneur régional, Oleg Kiper, sur Telegram. Au moins huit employés des services d'urgence ont été blessés, avait précédemment dit le procureur.

Cette double frappe a fait 20 morts, selon les services de secours, et 73 blessés, selon le dernier bilan fourni sur Facebook par le procureur général d'Ukraine, Andriï Kostine.

Selon l'armée ukrainienne, les forces russes ont tiré "des missiles balistiques Iskander, de Crimée", annexée par la Russie en 2014. Il y a eu deux frappes consécutives sur le même site, a précisé le service des situations d'urgence.

Un premier tir de missile ayant endommagé des infrastructures civiles et provoqué un incendie, des secouristes sont arrivés et ont commencé à "éteindre le feu, déblayer les décombres et rechercher des victimes" lorsque "l'ennemi a lancé une autre attaque de missile", a expliqué le service des situations d'urgence.

"Notre ambulancier est mort. Serioja, un gars bien", a dit à l'AFP Alik, un chauffeur. "Nous avons été le premiers à arriver sur place (après la première frappe). Le secouriste aidait des blessés. Et puis il y a eu une deuxième frappe. Notre ambulance a été endommagée", a-t-il poursuivi.