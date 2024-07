Ukraine: au moins 5 morts dans les frappes sur Kiev

Les forces russes ont tiré "plus de 40 missiles" lundi sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, a dénoncé le président Ukrainien Volodymyr Zelensky.

Outre Kiev, "Dnipro, Kryvyï Rih, Sloviansk, Kramatorsk" ont été touchés, a-t-il annoncé sur Telegram, ajoutant que des immeubles d'habitations, des infrastructures et un hôpital pour enfants avaient été touchés. "Tous les services sont mobilisés pour sauver le plus de monde possible", a-t-il ajouté.