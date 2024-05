Ukraine: au moins dix morts dans la région de Kharkiv en pleine offensive russe

Dimanche, cinq civils ont été tués dans la périphérie de Kharkiv, la deuxième plus importante cité ukrainienne, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko.

L'assaut terrestre déclenché par l'armée russe dans cette zone frontalière, après une intensification des attaques aériennes, lui a permis d'enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. La progression russe a été stoppée, affirme Kiev, ce que Moscou réfute.

Parmi eux, une femme enceinte de sept mois, a précisé la police régionale.

Seize autres personnes ont été blessées "dont un enfant âgé de huit ans" et "un policier et un secouriste venus à l'aide et touchés dans une deuxième frappe".

Les Russes ont en effet pris pour cible le même endroit 20 minutes après l'arrivée de policiers et de secouristes, a expliqué la police.