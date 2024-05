Ukraine: cinq morts dans des frappes russes sur l'est et le nord-est

Cinq personnes dont un père et sa fille ont été tuées et une vingtaine d'autres ont été blessées mercredi lors de plusieurs frappes russes dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.

Deux civils qui se trouvaient dans une voiture ont été tués par une bombe aérienne guidée lancée par les forces russes dans la région de Kharkiv, située dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur, Oleg Synegoubov.