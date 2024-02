Ukraine: de longues étreintes pour accueillir des enfants rapatriés de Russie

Il s'agit du quatrième groupe d'enfants ramenés avec la médiation du Qatar, le plus nombreux jusqu'à présent, onze au total, déclare à l'AFP le médiateur ukrainien, Dmytro Lubinets, à la frontière.

De longues étreintes: des enfants ukrainiens ont été accueillis mardi soir par leurs proches à leur sortie du Bélarus, lors du dernier transfert en date d'enfants emmenés en Russie et dans les territoires occupés pendant la guerre.

Leurs proches ont attendu plus de six heures à un point de passage utilisé à des fins humanitaires avant que les enfants, les plus jeunes âgés de deux ans, ne sortent de l'obscurité pour être longuement étreints.

"Je suis heureux et c'est tout", déclare Oleksandr, 16 ans, le plus âgé.

Souriant timidement, il résume ses sentiments par "de la joie et un peu de nervosité, mais sinon tout va bien". "Ma première pensée est que ma nouvelle vie commence, en fait".