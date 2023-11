Ukraine: deux femmes et une fillette tuées par un bombardement russe dans le nord-est

Deux femmes et une fillette de sept ans ont été tuées mardi dans un bombardement de la ville de la région de Soumy, située à la frontière avec la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué le parquet régional.

Les corps des deux femmes et deux hommes blessés ont été sortis des décombres de maisons frappées dans la ville de Seredyna-Bouda, a précisé le parquet sur sa page Facebook.

La fillette et son beau-père se trouvaient dans leur voiture au moment de la frappe et ont été tous les deux blessés, a ajouté le parquet. "Plus tard, la fillette a succombé à ses blessures à l'hôpital", selon la même source.