Ukraine: deux morts dans une nouvelle frappe au lendemain d'un carnage dans un village

Un bombardement russe a tué vendredi un enfant de 10 ans et sa grand-mère et blessé au moins 28 personnes à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, au lendemain dans la même région de l'une des frappes les plus meurtrières de la guerre pour les civils.

"Le corps d'un enfant de 10 ans a été retrouvé dans les décombres", a indiqué sur Telegram le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko, ajoutant ensuite que sa grand-mère était également décédée.