Ukraine: deux morts et six blessés lors de frappes russes contre Kharkiv

Au moins deux personnes ont été tuées et six autres blessées mardi lors de frappes russes contre Kharkiv, deuxième ville ukrainienne ciblée sans relâche par les forces de Moscou, a indiqué le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.

"D'après les premières informations, deux personnes ont été tuées et six ont été blessées lors de frappes contre Kharkiv", a-t-il écrit sur Telegram, après avoir annoncé que les forces russes avaient attaqué cette ville située dans le nord-est de l'Ukraine avec des "bombes aériennes guidées".

La ville de Kharkiv, où habitaient plus de 1,4 million de personnes avant la guerre et qui est située près de la frontière avec la Russie, est de plus en plus fréquemment visée par les forces de Moscou ces dernières semaines.