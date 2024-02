Ukraine et désinformation russe au menu d'une réunion entre Paris, Berlin et Varsovie

Partager:

La lutte contre la désinformation venant de la Russie et le soutien accru à l'Ukraine figurent lundi au menu des discussions des ministres des Affaires étrangères français, allemande et polonais, réunis près de Paris. Le nouveau chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a convié ses homologues allemande Annalena Baerbock et polonais Radoslaw Sikorski à une réunion en format "Weimar" au château de La Celle-Saint-Cloud, en banlieue parisienne, lieu historique et propriété du ministère des Affaires étrangères qui accueillit autrefois la reine Elisabeth II et la "First Lady" Jacqueline Kennedy.

Lundi, la France, l'Allemagne et la Pologne dévoileront une nouvelle coopération contre les opérations étrangères de désinformation, venant notamment de Russie, a annoncé ce week-end M. Séjourné. En outre, les ministres feront conjointement état de nouvelles attaques informationnelles lancées par Moscou contre les trois pays. "Nos trois pays ont été victimes de la même stratégie de déstabilisation. Lundi, on fera des annonces sur une nouvelle coopération contre la désinformation et des attaques informationnelles russes", a déclaré Stéphane Séjourné dans un entretien au quotidien régional français Ouest-France, paru samedi.

Jusqu'à présent, les attaques ont été lancées via des usines à trolls et de faux sites d'actualité. "On dévoilera de manière transparente aux opinions publiques les instruments de cette désinformation. On dévoilera des attaques qui sont commises. Et avec des preuves", a-t-il assuré, relevant aussi "des éléments concordants qui indiquent qu'il y a des opérations dormantes. Des outils activables à tout moment, notamment pendant une élection" dans les trois pays. Selon le ministre, ces attaques visent à diviser les opinions publiques faute de cliver les dirigeants de l'Union européenne qui entendent poursuivre leur soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie.