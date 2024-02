Ukraine: faute d'aide militaire américaine, l'UE devra doubler son effort

"Il est hautement incertain que les Etats-Unis envoient de l'aide militaire supplémentaire en 2024", estime l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février 2022. Selon ses données, arrêtées au 15 janvier, les Etats-Unis ont envoyé pour 42,2 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine entre février 2022 et décembre 2023, soit environ 2 milliards par mois.

L'Union européenne a, quant à elle, promis 49,7 milliards d'euros d'aide militaire depuis le début de la guerre, mais seulement 35,2 milliards d'euros ont pour l'heure été alloués à des armes et équipements précis.