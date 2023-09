Ukraine: la contre-offensive menacée par la lenteur de l'aide occidentale, déplore Zelensky

Il a réclamé à nouveau plus d'armes, de plus longue portée, et plus vite. Et des sanctions contre Moscou.

"Plus c'est long, plus les gens souffrent (...) Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive", a-t-il déclaré, lors d’une conférence à Kiev.

Selon lui, "les processus deviennent plus compliqués et plus lents s'agissant des sanctions économiques contre Moscou ou de l'approvisionnement en armes" occidentales.