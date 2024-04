Ukraine: la tour de télévision de Kharkiv détruite après une frappe

Il a signalé des "interruptions dans le signal pour la télévision numérique".

La ville de Kharkiv, où habitaient plus de 1,4 million de personnes avant la guerre et qui est située près de la frontière avec la Russie, est de plus en plus fréquemment visée par les forces de Moscou ces dernières semaines.

Ses infrastructures énergétiques ont notamment été ciblées, provoquant d'importantes coupures de courant fin mars.