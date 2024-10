Ukraine: l'armée russe revendique la prise d'un village dans la région sud de Zaporijjia

L'armée russe a revendiqué lundi la prise d'un petit village dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, au moment où ses troupes grignotent en parallèle du terrain dans l'Est ukrainien.

Levadné, qui se trouve environ à équidistance entre les villes de Zaporijjia et Donetsk, avait été repris par l'armée ukrainienne aux forces russes en juin 2023, lors d'une contre-offensive dans cette zone du front à la réussite toutefois très limitée.

Les forces russes "ont libéré la localité de Levadné dans la région de Zaporijjia et ont pris des positions plus favorables", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'armée russe, qui contrôle près de 20% du territoire ukrainien, est à l'offensive depuis près d'un an. Elle progresse plus particulièrement dans le Donbass (est), en direction de Pokrovsk, un carrefour ferroviaire et routier stratégique pour les forces ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit en fin de semaine dernière vouloir la fin de la guerre avec la Russie en 2025, alors même que les revendications de Kiev et Moscou pour obtenir la paix semblent toujours irréconciliables à ce stade.