Ukraine: le bilan d'une frappe russe sur Kharkiv mardi monte à 11 morts

Une onzième personne est décédée à la suite d'une frappe russe mardi sur Kharkiv, grande ville de l'Est de l'Ukraine, ont annoncé vendredi les services du procureur régional.

Ces dernières semaines, Kiev et Moscou se sont accusés de multiplier les frappes sur les zones civiles, au bilan parfois très lourd, tandis que le front, qui s'étend sur environ 1.000 kilomètres, est quasiment gelé.

Jeudi, six civils avaient par ailleurs été blessés dans une autre attaque russe à Myrnograd, dans la région de Donetsk, selon Vadim Filachkine, à la tête des autorités régionales.

"Les tirs ennemis ont endommagé un jardin d'enfants, un immeuble d'habitation et un centre commercial", a détaillé le responsable.

La Russie nie inlassablement frapper des zones résidentielles, assurant viser des cibles militaires.

Dans les faits, des centaines de milliers de militaires et de civils ont été tués depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il n'existe cependant aucun bilan fiable, aucun des deux camps ne publiant de données détaillées et aucune organisation indépendante, y compris l'ONU, n'étant en mesure de fournir un décompte exhaustif des morts et des blessés.