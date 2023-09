Ukraine: les enfants de retour de l'étranger impatients de retrouver l'école

Nadiya, 6 ans, n'a jamais connu un seul jour de classe en Ukraine, tandis que son frère âgé de 8 ans est impatient de retrouver ses camarades de classe.

"Ma classe et mon maître d'école m'ont manqué", souligne Makar dont les matières préférées sont les maths et l'art.

"Quand on étudie en ligne, on ne peut pas jouer, mais quand on va en classe, on peut jouer avec ses amis", souligne Nadiya.