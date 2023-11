Ukraine: les Russes persistent à essayer d'encercler Avdiïvka, selon Kiev

L'armée russe, qui attaque depuis un mois Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, tente toujours de l'encercler et de s'emparer d'une usine stratégique, a annoncé vendredi un porte-parole de l'armée ukrainienne, ajoutant que deux civils avaient été tués la veille.

"Non seulement ils se battent pour l'usine, ils ne renoncent pas à encercler Avdiïvka" cité sur le front depuis 2014, a déclaré Oleksandre Chtoupoune à la télévision ukrainienne.

Mais les attaques continuent, et "deux civils, un homme et une femme, sont morts hier soir à cause d'une frappe sur un immeuble résidentiel", a-t-il dit.

Les autorités ukrainiennes avaient dit mardi s'attendre à un troisième assaut russe sur Avdiïvka depuis le 10 octobre. Selon Kiev, la Russie subit de très lourdes pertes mais ne renonce pas pour autant.

Depuis neuf ans, les forces ukrainiennes y sont retranchées derrière de solides fortifications. Elles ont dû céder un peu de terrain depuis un mois, mais les défenses semblent tenir jusqu'ici.