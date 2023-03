Ukraine: les Russes proches du centre de Bakhmout, selon le patron de Wagner

Les Russes se trouvent actuellement à un tout petit peu plus d'un kilomètre du centre de Bakhmout, une ville que les troupes de Moscou tentent de prendre depuis l'été, a affirmé samedi le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine.

"C'est le bâtiment de l'administration municipale, le centre administratif de la ville", a-t-il déclaré, pointant du doigt, du toit d'un bâtiment, un autre édifice dans ce qu'il a dit être Bakhmout.

"C'est à un kilomètre deux cents", a-t-il précisé dans cette vidéo diffusée par le service de presse de son entreprise Concord. "C'est la zone, il y a des combats en cours".

Ces propos étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

"Le plus important est d'obtenir la bonne quantité de munitions et d'avancer", a-t-il encore martelé, tandis qu'il est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe notamment pour obtenir plus de munitions, essentielles, selon lui, pour continuer l'assaut sur Bakhmout.