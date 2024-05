Ukraine : Moscou revendique des avancées sur deux fronts en pleine visite de Blinken à Kiev

L'armée russe a affirmé dans un communiqué avoir "libéré les localités de Glibokié et de Loukiantsi dans la région de Kharkiv" et avoir "également progressé en profondeur dans les défenses ennemies".

Cette attaque par le nord, près de la frontière, a pris de court des forces ukrainiennes affaiblies par le manque d'armes, de munitions et d'hommes après plus de deux ans de guerre et des mois de couacs chez les Occidentaux s'agissant de l'aide à apporter à l'allié ukrainien.

Au moins deux personnes ont par ailleurs péri à la suite d'un tir de missile russe sur Dnipro, une grande ville du centre-est de l'Ukraine, a déploré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, faisant état d'"infrastructures endommagées".

Un bombardement a également visé Mykolaïv, dans le sud, faisant au moins cinq blessés.