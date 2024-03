Ukraine: nouvelles attaques russes, Zelensky veut des systèmes de défense aérienne

Partager:

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré samedi un appel à ses alliés occidentaux, pour qu'ils fournissent à Kiev davantage de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins six morts, selon Kiev. Des attaques visant la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, dans la nuit de vendredi à samedi, ont entraîné la mort de quatre personnes, dont un jeune enfant, et la destruction d'un immeuble de neuf étages, selon des responsables officiels ukrainiens.

Huit personnes ont été blessées dans l'attaque, selon les secouristes ukrainiens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient plusieurs étages d'un immeuble complètement effondrés. Parallèlement, des bombardements ont tué un homme de 76 ans dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, et une autre personne dans celle méridionale de Kherson, selon les autorités régionales.

"La Russie continue de frapper des civils", a déploré le président Zelensky sur les réseaux sociaux. "Nous avons besoin de davantage de défense aérienne de la part de nos partenaires. Nous devons renforcer le bouclier aérien ukrainien pour mieux protéger notre peuple du terrorisme russe. Davantage de systèmes de défense aérienne et davantage de missiles pour les systèmes de défense aérienne sauvent des vies", a-t-il demandé. Après plus de deux ans de guerre, ces derniers jours, le dirigeant ukrainien a, à plusieurs reprises, enjoint ses alliés occidentaux de livrer l'assistance militaire plus rapidement, réclamant notamment des munitions, davantage de systèmes de défense aérienne et des avions de combat.