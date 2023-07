Ukraine: Odessa de nouveau ciblée par des attaques russes, un mort en Crimée

Il a ajouté qu'un "garage et un immeuble résidentiel de trois étages" ont pris feu dans cette ville de construction navale. "Au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés", a indiqué de son côté le maire de la ville, Oleksandre Sienkevitch.

A Odessa, à environ 100 km au sud-ouest de Mykolaïv, deux personnes ont été hospitalisées à la suite d'une frappe russe qui a causé "des destructions dans le centre" de la ville, a indiqué Oleg Kiper, gouverneur de la région.

Une autre attaque russe menée dans la nuit de mardi à mercredi avait ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires des ports d'Odessa et de Tchornomorsk. Les silos et les quais du port d'Odessa avaient notamment été endommagés.