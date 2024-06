Ukraine : onze morts dans des attaques russes au sud et à l'est

Des frappes russes contre une ville de la région de Zaporijjia et des villages de la région de Donetsk, dans le sud et l'est de l'Ukraine, ont fait samedi onze morts, selon les autorités ukrainiennes.

Après ces frappes meurtrières, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à "accélérer" leurs livraisons d'armes.