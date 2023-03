Ukraine: porte de sortie de Bakhmout, Tchassiv Iar sous les tirs russes

"S'ils me tuent ici, qu'il en soit ainsi": Valentyna n'en peut plus des bombardements russes qui ont touché pour la deuxième fois son cadre de vie à Tchassiv Iar, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine.

"J'étais ici, à la maison, et j'étais sur le point de dormir, allongée sur mon canapé. Et tout d'un coup, les bombardements ont commencé", raconte à l'AFP la veille dame de 82 ans.

"Je ne pouvais donc pas sortir. Alors je me suis allongée en me disant: +Quoi qu'il arrive, s'ils me tuent ici, qu'il en soit ainsi+. Et cela a duré au moins trois heures. Oh mon Dieu, je ne peux pas le supporter", poursuit-elle d'une petite voix fatiguée.

Les frappes ont touché son quartier vendredi soir, sans atteindre toutefois directement sa maison.