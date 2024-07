Ukraine: quatre morts dans des frappes russes, trois dans des frappes ukrainiennes

Des frappes russes ont fait quatre morts et 23 blessés vendredi dans l'Est de l'Ukraine, et des attaques ukrainiennes ont tué trois personnes et blessé 17 en territoire contrôlé par Moscou, selon les autorités respectives.

Selon le gouverneur ukrainien de la région orientale de Donetsk, Vadim Filachkine, une femme a été tuée et 20 autres personnes blessées par des tirs d'artillerie russes sur la ville de Komar, où des logements, des magasins et un bâtiment administratif ont été endommagés.