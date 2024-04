Ukraine: quatre morts dans un bombardement dans l'Est

Siversk, une ville minière peuplée avant l'invasion russe de 11.000 habitants, se situe près du front et subit des bombardements très fréquents.

L'Ukraine a admis dimanche que la situation était "tendue" sur le front est, où l'armée russe pousse toujours plus pour s'emparer de la localité stratégique de Tchassiv Iar, à 35 km au sud-ouest de Siversk.

Cette offensive se produit à un moment très délicat pour l'armée ukrainienne qui peine à recruter et manque de munitions face à un adversaire aux troupes plus nombreuses et mieux équipées.