Ukraine: quatre morts dans une attaque de missile à Odessa, selon le gouverneur

Une attaque de missile russe a provoqué lundi la mort d'au moins quatre personnes et fait 28 blessés dans la grande ville portuaire d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional.

"Trois femmes et un homme ont été tués. Selon un bilan actualisé, 28 personnes ont été blessées dont deux enfants (...) et une femme enceinte. Quatre blessés sont dans un état grave, les médecins se battent pour leur vie", a indiqué sur Telegram Oleg Kiper.

Plus tôt, il avait fait état d'au moins deux morts et 17 blessés. Il a affirmé que la frappe avait endommagé des "bâtiments d'habitation et (d'autres) infrastructures civiles".