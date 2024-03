Ukraine : trois morts dans des frappes russes, Kiev réclame des Patriot

A Kharkiv, qui comptait près d'un million et demi d'habitants avant la guerre, un missile russe a fait au moins un mort et 16 blessés, dont quatre enfants, en frappant des immeubles d'habitation, selon les autorités locales.

Plusieurs frappes russes ont fait au moins trois morts et 28 blessés mercredi, notamment à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, poussant Kiev à réclamer à ses alliés occidentaux davantage de systèmes modernes de défense antiaérienne Patriot.

Quatre personnes avaient déjà été blessées dans des bombardements nocturnes et une attaque de drones dans cette région, avait plus tôt dit M. Synegoubov.

Celle-ci borde la frontière septentrionale avec la Russie et se retrouve régulièrement sous le feu des troupes russes.

Et une personne a été tuée par un tir d'artillerie à Nikopol, une localité du sud-est, a déploré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak.

Huit civils ont en outre été blessés à Mykolaïv, une grande ville du sud de l'Ukraine, dans une attaque de missiles balistiques, selon son maire Oleksandre Sienkevitch.

- 190 missiles en une semaine -

L'Ukraine demande à ses alliés occidentaux de lui envoyer davantage d'aide, et plus vite. Mais, à Bruxelles comme à Washington, des divisions politiques ont enrayé la livraison d'armes et de fonds ces derniers mois.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a souligné mercredi qu'une défense antiaérienne solide permettrait de "sauver des milliers de vies", de réduire les dégâts infligés aux infrastructures en Ukraine et d'aider les soldats sur le front.

Il a à cet égard appelé les pays disposant de systèmes américains de missiles sol-air sophistiqués Patriot à les transférer à l'Ukraine, à laquelle la première batterie de ce type a été livrée en avril 2023.

M. Kouleba a assuré que la Russie avait récemment intensifié ses attaques aériennes, avec selon lui le tir de 190 missiles et l'envoi de 700 bombes guidées entre le 18 et le 24 mars.

"Les attaques russes actuelles se caractérisent par l'utilisation intensive de missiles balistiques, qui peuvent atteindre leur cible très vite, laissant peu de temps aux civils pour se mettre à l'abri", a insisté le ministre.

- Zelensky avec ses soldats -

Le président Volodymyr Zelensky s'est quant à lui rendu mercredi dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, pour inspecter les nouvelles lignes de défense que son pays a commencé à ériger à la hâte il y a quelques semaines pour stopper la poussée russe.

"La construction de fortifications continue dans la région de Soumy. J'ai inspecté des tranchées, des abris, des positions de tirs, de commandement et d'observation", a-t-il écrit sur Telegram, assurant que l'Ukraine "renforce ses défenses".

Les Russes ont multiplié les bombardements massifs sur l'Ukraine, en particulier depuis la semaine dernière, les présentant comme des représailles.

L'Ukraine a dit avoir intercepté dans la nuit 10 des 13 drones lancés par l'armée de Moscou, tandis que la Russie a affirmé avoir détruit des projectiles ukrainiens tirés par des systèmes de lance-roquettes dans la région frontalière de Belgorod.

Selon son gouverneur, Viatcheslav Gladkov, un homme a été blessé "par des éclats d'obus" dans cette zone en proie à de nombreuses attaques.