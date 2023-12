Ukraine: trois morts dans une frappe russe sur Toretsk, dans l'Est

Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées jeudi dans des frappes russes ayant visé des entreprises minières dans la ville de Toretsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

"Il y avait 32 mineurs sous terre, ils ont été ramenés à la surface", a précisé M. Klymenko, ajoutant que l'une des entreprises est privée d'électricité et que des bâtiments administratifs et des équipements ont été endommagés dans l'autre.

Toretsk, une ville de quelque 30.000 habitants avant la guerre, est située près du front dans l'est de l'Ukraine, entre deux points chauds: Bakhmout plus au nord et Avdiïvka plus au sud.

Bakhmout a été prise par les forces russes en mai après des mois d'une bataille particulièrement sanglante. Avdiïvka, une place-forte des Ukrainiens depuis 2014, est la cible depuis octobre d'une offensive des troupes russes, qui tentent de l'encercler.