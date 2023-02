Ukraine: visite de Zelensky à Londres, qui va former des pilotes de chasse

A Londres pour sa deuxième visite à l'étranger depuis l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu mercredi des formations de pilotes, un apparent premier pas vers des livraisons d'avions de chasse réclamés par Kiev.

Près d'un an après le début de l'invasion, l'Ukraine demande un renforcement et une accélération de l'aide militaire occidentale face aux succès récents de l'armée russe dans le Donbass, dans l'Est ukrainien, et la crainte d'une offensive d'ampleur dans les semaines à venir.

Attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne, Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport londonien de Stansted dans un appareil de la Royal Air Force. Il y a été accueilli par le Premier ministre britannique Rishi Sunak avant de rejoindre le 10, Downing Street, sous les applaudissements.

Restée secrète jusqu'aux dernières heures, cette visite "témoigne du courage de son pays, de sa détermination et de son combat", a insisté M. Sunak dans un communiqué.

Après leur entretien, Volodymyr Zelensky doit s'adresser au Parlement, avant de se rendre dans le sud-ouest de l'Angleterre pour rencontrer des soldats ukrainiens en formation. Il doit également rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham dans l'après-midi. - Nouvelles sanctions -

C'est la première fois que Volodymyr Zelensky quitte le territoire ukrainien depuis une visite de quelques heures le 21 décembre à Washington. Il avait alors été reçu à la Maison Blanche par le président Joe Biden et s'était exprimé devant le Congrès américain, dont les élus des deux chambres l'avaient ovationné. Pour son déplacement au Royaume-Uni, Londres a promis de débloquer "une augmentation immédiate des livraisons d'équipements militaires pour aider à contrer l'offensive de printemps de la Russie", avec notamment des capacités de plus longue portée que ce dont dispose l'armée ukrainienne jusqu'à présent, selon un communiqué des services du Premier ministre. Cela va s'ajouter à "un soutien à long terme" sous la forme de formation des troupes ukrainiennes, étendue aux pilotes d'avions de chasse "afin de garantir que l'Ukraine puisse défendre son espace aérien à l'avenir." "Cette formation permettra aux pilotes d'être en mesure de piloter des avions de combat sophistiqués répondant aux normes de l'Otan", tels que réclamés par Kiev, est-il ajouté. Londres a également annoncé un renforcement de ses sanctions contre le secteur de la défense russe et notamment la production de drones. - "Engagement à long terme" -