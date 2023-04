Ukraine: Wagner continue de subir des pertes, admet son patron

"Les combattants de Wagner continuent d'être enterrés ici et il n'y a aucun problème avec ça à ce jour. Nous allons l'améliorer et faire de ce cimetière un mémorial pour les futures générations", a déclaré M. Prigojine.

Une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram montre M. Prigojine se tenant devant des dizaines de sépultures surmontées de croix et sur lesquelles sont posées des gerbes de fleurs.

Le dernier bilan officiel des pertes communiqué par le ministère de la Défense date de septembre 2022 et fait état de 5.937 militaires tués. Cela ne comprend pas les combattants de Wagner, qui ne font pas officiellement partie de l'armée.

Selon des estimations occidentales, les forces russes - armée, Wagner et séparatistes prorusses d'Ukraine - pourraient compter plus de 150.000 morts et blessés dans leurs rangs.

Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans la bataille pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, où les deux camps ont subi de lourdes pertes.