Ukraine: Zelensky commémore le 82e anniversaire des massacres de Babi Yar

Visiblement ému, M. Zelensky, lui-même de confession juive, vêtu de son habituel treillis militaire vert kaki, a allumé une bougie puis s'est recueilli devant le monument "Menorah" dédié aux Juifs exécutés et ensevelis à l'intérieur de cette immense fosse commune.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré vendredi le 82e anniversaire des massacres de Babi Yar, un ravin situé près de Kiev, où les nazis ont exécuté plus de 30.000 Juifs en 1941.

Il était accompagné de représentants de la communauté juive et de descendants de victimes, selon une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram le jour de cette commémoration de ce qui fut le plus grand massacre par balles de Juifs en Ukraine perpétrés par les nazis et leurs collaborateurs locaux.

"Adultes, enfants... Des familles entières... Des femmes, des hommes... Le mal n'a pas fait de distinction entre qui faucher", a-t-il rappelé dans un message.

"Quel que soit le nombre d'années écoulées, l'humanité se souviendra des vies fauchées par le nazisme. Et elle se souviendra toujours que ce mal a été puni", a souligné le président ukrainien en promettant "plus jamais ça!".