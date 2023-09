Un an après son vol, la relique du "Précieux Sang" de retour à Fécamp

Un moment "très émouvant": la relique du "Précieux Sang" du Christ, volée en juin 2022 et retrouvée quelques semaines plus tard aux Pays-Bas dans des conditions rocambolesques, a été restituée mercredi à l'abbatiale de Fécamp (Seine-Maritime).

Mercredi, le reliquaire en or, l'un des objets les plus sacrés jamais volés à l'Église catholique, a été présenté à une centaine de fidèles au cours d'une messe à l'abbatiale de Fécamp, où il est conservé depuis le XIIe siècle. Il sera ensuite placé dans un lieu tenu secret.

"On ne peut pas tout dire sur le renforcement des mesures de sécurité. On s’est fait accompagner par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et les services de l’Etat pour protéger l’abbatiale et la sacristie", a précisé le premier adjoint au maire, Pierre Aubry.

L'évêque du Havre a exprimé sa "gratitude aux services enquêteurs qui ont permis cette restitution".