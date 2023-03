Un avion russe a percuté un drone américain en mer Noire

"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.

Selon l'armée américaine, deux chasseurs russes Su-27 ont intercepté un drone américain MQ-9 "de manière dangereuse et non professionnelle". Au cours de l'interception, l'un des avions a heurté l'hélice du drone. Les forces américaines ont donc été contraintes de faire s'écraser l'aéronef sans pilote en mer Noire.