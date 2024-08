Un blogueur condamné à 6 ans et demi de prison en Russie pour des messages sur l'Ukraine

Un blogueur militaire russe ayant combattu l'Ukraine à partir de 2014 a été condamné mercredi à six ans et demi de prison pour diffusion de "fausses" informations sur le conflit, à cause de deux publications évoquant des bombardements russes.

Selon ce média, Andreï Kourchine avait combattu contre l'Ukraine à partir de 2014 aux côtés des séparatistes prorusses soutenus par Moscou dans l'est du pays. Il avait ensuite adopté une position plus modérée et critique envers les partisans les plus radicaux de l'offensive russe en Ukraine.

Cette condamnation illustre l'étendue de la répression en Russie, qui touche non seulement les opposants au pouvoir et les voix critiques de l'offensive en Ukraine, mais également certains de ses partisans.

En janvier, l'influent blogueur nationaliste Igor Guirkine, ancien commandant des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine devenu détracteur du Kremlin, avait été condamné à quatre ans de prison pour "appels publics à commettre des actes extrémistes".