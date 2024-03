Un cadre pour identifier les problèmes de santé sur lesquels concentrer la recherche

Quels sont les problèmes de santé pour lesquels les besoins des patients et/ou de la société demeurent importants ? Comment déterminer les priorités de la recherche ? C'est pour répondre à ces questions que le Centre fédéral d'expertise de soins de santé (KCE) et Sciensano, avec plusieurs autres institutions fédérales, ont élaboré "NEED", un cadre identifiant les besoins non rencontrés en termes de santé.

Ce cadre, dévoilé jeudi, doit "coordonner la recherche sur les besoins non rencontrés" par les progrès de la médecine. Il s'agit d'une base de données européenne, "accessible à tous", rassemblant des informations scientifiques sur ces besoins non rencontrés. Le but est "d'éclairer les choix des décideurs politiques et des acteurs de la santé". Une aide salutaire alors que "les moyens disponibles" dans ce domaine sont "limités", souligne le KCE.

Concrètement, ce cadre d'évaluation "est une sorte de canevas" pour "collecter les données nécessaires d'une manière scientifique, structurée et harmonisée". Vingt-trois critères ont été identifiés et sont mesurés au moyen d'un ou plusieurs indicateurs, pour lesquelles les sources d'information les plus appropriées sont renseignées.