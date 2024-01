Un calculateur en ligne pour aider les villes de l'UE à atteindre la neutralité climatique

L'Union européenne vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 mais "seule une poignée de villes européennes ont été capables de traduire ces engagements en plans de transition précis et tangibles", souligne Climact dans son communiqué. Bien souvent, le manque de technologie et de connaissances "pour élaborer et évaluer ces plans" en est la cause.

Un consortium composé notamment de Climact, d'Energy Cities (ONG qui soutient les villes dans leur transition climatique) et du Potsdam Institute for Climate Impact Research, a dès lors reçu des fonds européens pour élaborer un calculateur permettant aux villes de simuler des scénarios de transition.